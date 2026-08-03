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Русская весна

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Финальный аккорд смягчения: Россия и страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти с сентября

Финальный аккорд смягчения: Россия и страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти с сентября

Россия и ещё шесть стран-участниц соглашения ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняли решение увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки, начиная с сентября 2026 года.

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