Пьеса в нескольких действиях.1. Дедушка Илона Маска был предводителем фашистской партии Канады. Когда Третий Рейх вступил в войну с Британией, эту партию прикрыли.
Илон Марса
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Пьеса в нескольких действиях.1. Дедушка Илона Маска был предводителем фашистской партии Канады. Когда Третий Рейх вступил в войну с Британией, эту партию прикрыли.
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