США ввели санкции против элементов ядерной триады РФ

США ввели санкции против элементов ядерной триады РФМинутка "духа Анкориджа"США ввели санкции против подразделений МО РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепа США.
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