В России разработали ПО для анализа нейронных связей

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали компьютерную программу SpineTool, которая автоматически анализирует изображения и вычисляет форму отростков нейронов, формирующих связи в мозге.
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали компьютерную программу SpineTool, которая автоматически анализирует изображения и вычисляет форму отростков нейронов, формирующих связи в мозге.
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