У «Мерседеса» сильнейшая пара гонщиков «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» – 4-й, «Стейк» – худший

Издание The Race распределило пары пилотов от сильнейшей к слабейшей. Авторы выделяли очки коллективам по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего баллы респондентов складывали.
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