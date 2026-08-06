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Всего одна фраза Высоцкого: почему Леонид Куравлев держал дистанцию после съемок легендарного фильма

Всего одна фраза Высоцкого: почему Леонид Куравлев держал дистанцию после съемок легендарного фильма

После премьеры фильма «Место встречи изменить нельзя» зрители были уверены, что исполнители ключевых ролей Леонид Куравлев и Владимир Высоцкий отлично ладили на площадке.

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