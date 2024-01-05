На курганской трассе в ДТП с фурой погибла молодая женщина. Фото, видео

Смертельное ДТП на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области унесло жизнь молодой женщины. Управлявшая кроссовером женщина столкнулась с фурой и умерла в автомобиле скорой помощи, информирует региональная Госавтоинспекция.
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