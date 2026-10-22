В сети снова обсуждают скандал с внебрачным сыном Михаила Жванецкого Андреем Рывкиным, которого в 2024 году супруга Катя Фёдорова обвинила в хищении у неё 75 тысяч долларов.
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