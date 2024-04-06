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Тульские новости

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Жительница Тульской области попалась на мошенничестве в магазине хозтоваров

Жительница Тульской области попалась на мошенничестве в магазине хозтоваров

В Зареченском районе Тулы в полицию обратился 57-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что в торговом зале принадлежащего ему магазина про продаже хозтоваров в поселке Хомяково, неизвестная женщина «заломив» денежную купюру завладела деньгами в сумме 4 тысячи 600 рублей.

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