Граховский пищекомбинат «забыл» добавить говядину в производимую колбасу

Грахово. Удмуртия. В свино-говяжьей колбасе в Удмуртии не обнаружили говядину. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в Граховском районе УР потребительское общество выработало 60 кг колбасы из сырья не соответствующего виду произведенной продукции.