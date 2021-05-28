США крайне недовольны противодействием Украины «Северному потоку-2»

США уже согласовали с Германией позиции по «Северному потоку-2», хотят снять эту тему с повестки дня, а американский капитал может поучаствовать в подписании договора с «Газпромом» по транзиту через Украину в качестве стороны, владеющей ГТС Украины.
США уже согласовали с Германией позиции по «Северному потоку-2», хотят снять эту тему с повестки дня, а американский капитал может поучаствовать в подписании договора с «Газпромом» по транзиту через Украину в качестве стороны, владеющей ГТС Украины.
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