США - нашими глазами

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США крайне недовольны противодействием Украины «Северному потоку-2»

США крайне недовольны противодействием Украины «Северному потоку-2»

США уже согласовали с Германией позиции по «Северному потоку-2», хотят снять эту тему с повестки дня, а американский капитал может поучаствовать в подписании договора с «Газпромом» по транзиту через Украину в качестве стороны, владеющей ГТС Украины.

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