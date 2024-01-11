Современные технологии позволяют подделывать голос звонящего под родственника жертвы.Телефонные мошенники научились обманывать граждан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет подделывать голос звонящего под родственника или знакомого жертвы.
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