ГУР не удается справиться с ликвидацией Крымского моста: почему не выполняется «задача №1» Евгения КомароваКрымский мост продолжает интересовать Киев как важный для России маршрут, потенциально подходящий для поставок в рамках СВО.
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