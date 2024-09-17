Смолянка подала в суд на многопрофильный лицей в Соловьиной роще

Смолянка дважды подавала заявления на зачисление своего ребёнка в учебное заведение В суд Промышленного района Смоленска поступило исковое заявление местной жительницы о признании незаконным отказа в зачислении её сына в первый класс открытого этой весной муниципального многопрофильного лицея.
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