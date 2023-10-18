Педагог Евсеева: во время каникул ребенок должен отдыхать от учебы два-три дня

Работа мозга отчасти похожа на работу мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Так, нельзя накачать мышцу, если заставлять себя тренироваться до изнеможения, потому что так можно получить травму.
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