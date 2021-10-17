Минеев нокаутировал Исмаилова, героические камбэки «Спартака» и «Локо», поражение «Зенита», «Сочи» уже 2-й, фиаско «МЮ» и Роналду и другие новости утра

Всем доброе утро! Встречайте воскресенье с широкой улыбкой на лице – ну и с нашей сводкой главных вчерашних новостей под неспешный завтрак 🍳 «Зенит» проиграл второй раз подряд, «Спартак» спас дерби с «Динамо», Свечников не отстал от Овечкина 1.