Не только о футболе

858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Футбол России, [18.10.21 10:27] Федотов: «Карасев устроил драку в матче „Спартак“ — „Динамо“. Потасовка — чисто его в...Интриги 11-го тур...
  • Лена Мисько
    сам ты пустоголовыйКоманда из России...
  • Ruslan Zakirov
    Какая-то ахинея происходит со спартаковскими селекционерами и тренерами. Заигрывают зачем-то пустого и самоуничтожающ...Команда из России...

Минеев нокаутировал Исмаилова, героические камбэки «Спартака» и «Локо», поражение «Зенита», «Сочи» уже 2-й, фиаско «МЮ» и Роналду и другие новости утра

Минеев нокаутировал Исмаилова, героические камбэки «Спартака» и «Локо», поражение «Зенита», «Сочи» уже 2-й, фиаско «МЮ» и Роналду и другие новости утра

 Всем доброе утро! Встречайте воскресенье с широкой улыбкой на лице – ну и с нашей сводкой главных вчерашних новостей под неспешный завтрак 🍳 «Зенит» проиграл второй раз подряд, «Спартак» спас дерби с «Динамо», Свечников не отстал от Овечкина 1.

Вернуться к статье
162
Обсудить
Ruslan Zakirov
А чего такого героического показал Спартак в матче Динамо? 3/4 матча играли просто безобразно, а как только Динамо подсело физически, то и забегали. И все-таки. Второй день покоя не дает безобразный провокатор со свистком. Просто урод какой-то.
Лена Мисько
https://www.youtube.com/watch?v=ShzWwqoGBoU
Ruslan Zakirov
За вчерашнее поведение Захаряна теперь даже в играх за сборную буду болеть за то, чтобы этого морального урода сломали соперники.
Лена Мисько
перебор... даже для тебя
Лена Мисько
да Захарян сфолил, да это грубая игра, ровно на ЖК Он опоздал и специально фолил, заслуженно получил втык Потасовку спровоцировал Грулёв, ну и Карасев, своим бездействием Желать травмы... ну Руслан, остановись
Ruslan Zakirov
Никуда он не опаздывал. Парень реально играл на травму сопернику. Глупость полнейшая оправдывать ублюдочное поведение парня только потому что он молодой и красивый.
Лена Мисько
ты так часто стал писать: молодой и красивый... комплексуешь?
Ruslan Zakirov
Нет. Просто пытаюсь быть с вами на одной волне. Когда от футболиста ожидаются не футбольные навыки, физика и мозги. А просто молодость и красота.
Лена Мисько
да фигню ты порешь ты сам эту волну придумал, а теперь хочешь чтобы все с тобой в нее ныряли я же тебе написала: дай ссылку, где я (или кто-то из нас) пишет, что футболисту скиллы не нужны, достаточно быть молодым и красивым - ты не привел балабол ты Руслан
кузнецов владимир
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией». Россиянин не сможет сыграть во встрече из-за перенапряжения мышц, сообщает Firenzeviola.it. Кокорин не участвовал во вчерашней тренировке вместе с товарищами по команде, у него было индивидуальное занятие. Российский футболист может восстановиться к матчу с «Кальяри», который состоится 24 октября.
кузнецов владимир
ну слава богу, а то уже все переживать начали что ему играть приходится. целых три выхода на замену
Алевтина Трофимова
впервые не попал в заявку Фиорентины на матч?
кузнецов владимир
Впервые за несколько последних туров.
Алевтина Трофимова
Блин, везде трезвонят про победу россиян на международном турнире по доте. И в комментах одни профи сидят, все разбираются! Новости как из другого мира))
Лена Мисько
в Китае даже закон приняли, чтобы детям задротить запретить. В целом, ничего не имею против киберспорта, в ближайшие годы, думаю, призовые в нем превзойдут классический спорт.
Лена Мисько
Помню моего знакомого взбесило - в 2015 наши что-то там взяли в первый раз и получили 10 млн долларов на команду.... орал: Лен, они же нифига не сделали, а заработали больше чем мы за всю жизнь свою трудовую))))

Картина дня

наверх