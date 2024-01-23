Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании СБ ООН по Газе

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности международной организации по ситуации на Ближнем Востоке.
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