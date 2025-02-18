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Царьград

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"Не сиди так, не сиди!": Переговоры пилотов AZAL. Алиев совершил 2 ошибки, выдвигая требования России

"Не сиди так, не сиди!": Переговоры пилотов AZAL. Алиев совершил 2 ошибки, выдвигая требования России

Переговоры пилотов AZAL показали, что Алиев, делая дерзкие заявления, совершил 2 ошибки, выдвигая требования России.

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