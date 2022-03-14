Закон и Порядок

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Изоляция России от Запада закономерна и полезна

Изоляция России от Запада закономерна и полезна

Современная Россия возникла как антисоветское государство, первейшей задачей которого была ликвидация коммунизма во всех его проявлениях и строительство рыночной экономики с демократией западного образца.

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