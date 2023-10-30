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Фальшивые лотереи: за месяц в России обнаружили почти 3 000 сайтов с обещаниями выигрышей

Фальшивые лотереи: за месяц в России обнаружили почти 3 000 сайтов с обещаниями выигрышей

Фальшивые лотереи: за месяц в России обнаружили почти 3 000 сайтов с обещаниями выигрышей Мошенники постоянно совершенствуют техники обмана и комбинируют между собой разные сценарии в зависимости от ситуации.

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