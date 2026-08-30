«Горстка хулиганов» становится хроникой: новости Кусры и Джалуда

В ночь на 30 августа 2026 года в палестинских деревнях Кусра и Джалуд вновь разыгрался спектакль, который публика, кажется, знает наизусть: десятки маскированных хулиганов, захват дома с семьёй … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым