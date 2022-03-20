«Второй гол ЦСКА в ворота «Рубина» забит с нарушением правил – мяч попал в руку. Панин на ВАР ошибается». Экс-судья Федотов о голе Гбамена

Арбитр ошибся в пользу ЦСКА в моменте со вторым голом в ворота «Рубина». Такое мнение высказал бывший судья Премьер-лиги Игорь Федотов, проанализировав второй гол ЦСКА в ворота «Рубина»в 22-м туре РПЛ (4:1, второй тайм).
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