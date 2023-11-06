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Безотказный способ открыть консервную банку, о котором не пишут в инструкции

Безотказный способ открыть консервную банку, о котором не пишут в инструкции

Открыть консервы - задача не из простых. Открыть консервы - дело для настоящего мужчины. Если вспомнить старые советские открывалки, становится понятно, что с банкой сгущенки или тушенки было под силу справиться только хорошо натренированному в этом деле.

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