Новые геоудары: специалисты предупредили о мощной магнитной бури с 25 по 27 февраля с пиком 26 февраля Ирэн ОрлонскаяФевраль 2024 года обещает быть насыщенным необычными атмосферными явлениями, которые могут оказать существенное влияние на нашу жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии