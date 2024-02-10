Новые геоудары: специалисты предупредили о мощной магнитной бури с 25 по 27 февраля с пиком 26 февраля Ирэн ОрлонскаяФевраль 2024 года обещает быть насыщенным необычными атмосферными явлениями, которые могут оказать существенное влияние на нашу жизнь.