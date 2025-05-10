Росавиация сообщила, что аэропорт Читы приостановил работу из-за ландшафтного пожара. «Аэропорт Чита (Кадала) с 09:10 мск временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар (горит сухая трава)», — говорится в Telegram-канале представителя ведомства.