"А никого совсем нет, чтобы его устранить?": Голландаская медсестра задала неудобный вопрос про Путина, ответ последовал тут же

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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автор  Tinkle Bell Пришлось тут лечь в больницу. Готовит меня тетенька к операции. Половина людей в больницах по английски говорит хреново, извините - это наиболее верный термин и важный в данном контексте.

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Комментарии
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Татьяна Петрова
Автор пишет (читайте внимательно) что она работник нашего МИДа и гражданка России. В Голландии  живёт с семьёй &quot;по службе&quot;
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1 д.
Уя
Уфимцев я
Ну и дикие же они там все!.. Приезжайте к нас в гости, накормим... А в Англии осенью и зимой (!) дома в одёже ходют, потому как температура 10-12 градусов... Экономия, блин... и отопление ну оччень дорогое!
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11 час.
А Кудасов
Что они о нас пишут, что мы о них всё ерунда. При этом (это не моё, на что есть, то есть): &quot;Представьте себе ресторан, в котором ни шеф-повар, ни технолог, ни директор сами не едят. Да ещё и демонстративно ходят в другой ресторан, и детей отправляют туда же. Представили? Зная это, пошли бы вы в этот ресторан? А теперь подумайте о российском здравоохранении, образовании и общественном транспорте.&quot;
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3 час.

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