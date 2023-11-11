"А никого совсем нет, чтобы его устранить?": Голландаская медсестра задала неудобный вопрос про Путина, ответ последовал тут же

Ну и дикие же они там все!.. Приезжайте к нас в гости, накормим... А в Англии осенью и зимой (!) дома в одёже ходют, потому как температура 10-12 градусов... Экономия, блин... и отопление ну оччень дорогое!

А Кудасов

Что они о нас пишут, что мы о них всё ерунда. При этом (это не моё, на что есть, то есть): "Представьте себе ресторан, в котором ни шеф-повар, ни технолог, ни директор сами не едят. Да ещё и демонстративно ходят в другой ресторан, и детей отправляют туда же. Представили? Зная это, пошли бы вы в этот ресторан? А теперь подумайте о российском здравоохранении, образовании и общественном транспорте."