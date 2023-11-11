автор Tinkle Bell Пришлось тут лечь в больницу. Готовит меня тетенька к операции. Половина людей в больницах по английски говорит хреново, извините - это наиболее верный термин и важный в данном контексте.
"А никого совсем нет, чтобы его устранить?": Голландаская медсестра задала неудобный вопрос про Путина, ответ последовал тут же
Комментарии
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Татьяна Петрова
Автор пишет (читайте внимательно) что она работник нашего МИДа и гражданка России. В Голландии живёт с семьёй "по службе"
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1 д.
Уя
Уфимцев я
Ну и дикие же они там все!.. Приезжайте к нас в гости, накормим... А в Англии осенью и зимой (!) дома в одёже ходют, потому как температура 10-12 градусов... Экономия, блин... и отопление ну оччень дорогое!
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11 час.
А Кудасов
Что они о нас пишут, что мы о них всё ерунда. При этом (это не моё, на что есть, то есть): "Представьте себе ресторан, в котором ни шеф-повар, ни технолог, ни директор сами не едят. Да ещё и демонстративно ходят в другой ресторан, и детей отправляют туда же. Представили? Зная это, пошли бы вы в этот ресторан? А теперь подумайте о российском здравоохранении, образовании и общественном транспорте."
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3 час.
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