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А дышать можно? За цветы ипомеи россиян будут сажать

Кабмин продолжает «радовать». Два года тюрьмы грозит гражданам России за декоративную лиану – ипомею, если человек вздумает украсить ею забор, как делали бабушки и родители многими годами и десятилетиями раньше на приусадебных и дачных участках.

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