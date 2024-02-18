А дышать можно? За цветы ипомеи россиян будут сажать

Кабмин продолжает «радовать». Два года тюрьмы грозит гражданам России за декоративную лиану – ипомею, если человек вздумает украсить ею забор, как делали бабушки и родители многими годами и десятилетиями раньше на приусадебных и дачных участках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)