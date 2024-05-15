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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Самарин: «Хотелось бы с молодым поколением поделиться знаниями и опытом, потому что он действительно богат и насыщен»

«Сейчас такой период небольшого восстановления. Нужно голову перестроить немножко. Потому что периодически с утра просыпаешься такой: на тренировку надо! Хотелось бы и с молодым поколением поделиться знаниями и опытом, потому что он действительно богат и насыщен на различные события, на взлеты и падения.

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