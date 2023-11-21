Троих игроков выгнали из сборной Чехии накануне решающего матча отбора Евро-2024

В прошедшую пятницу в отборочном матче группы Е к Евро-2024, сборная Чехии сыграла вничью с поляками — 1:1 и сохранила за собой вторую строчку, дающую право напрямую выйти в финальный турнир чемпионата Европы.
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