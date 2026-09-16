"Тосол-Синтез-Инвест" получила финансирование на 6 млрд рублей от Сбера

Платформа цифровых финансовых активов Сбера и российская химическая компания «Тосол-Синтез-Инвест» провели сделку по финансированию на 6 млрд рублей сроком на 3 года через инструмент цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает пресс-служба Сбера.