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Дэймон Хилл о борьбе Хэмилтона с Расселлом: «Одно из самых смелых выступлений на моей памяти. Льюис раз за разом шел на риск»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал, что получил большое удовольствие от сражения Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом на Гран-при Великобритании .

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