Трамп: Лондон совершает ошибку, отказываясь от добычи ресурсов в Северном море

Global Look Press/Jan Woitas/dpa Великобритания допускает большую ошибку, отказываясь от добычи нефти и газа в Северном море, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social"Великобритания совершает очень большую ошибку.