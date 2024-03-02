ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском направлениях

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском направлениях, за сутки потери Вооруженных сил Украины на этих участках фронта составили свыше 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны.