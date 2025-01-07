Курская дуга, танковая бойня под Бердином: В бою за хутор враг потерял 73 единицы натовской техники Спецпосланник нового президента США Кит Келлогг привезет Зеленскому «черную метку» только после инаугурации Трампа По данным «Северного ветра», наши десантники освободили Леонидово (расположенное в 15 км на северо-запад от Суджи) и продвинулись в окрестностях населенного пункта до 600 метров.