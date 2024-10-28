Молдавский мастер боевых искусств стал Патриархом древнего китайского стиля

В китайской провинции Фуцзянь во время знаменательных событий для мира традиционных боевых искусств глава школы Кулак Белого Журавля (Pei Ho Kwan) Дженг Цинг Енг присвоил молдавскому мастеру Виктору Панасюку высокую мастерскую степень 9 Дуань и почетное звание 13-го Патриарха стиля.