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Отважного советского солдата ждал очередной сюрприз: остров Белуха вовсе не был пустым, его облюбовали белые медведи, которые, обнаружив в своих владениях живое человеческое существо, немедленно

Отважного советского солдата ждал очередной сюрприз: остров Белуха вовсе не был пустым, его облюбовали белые медведи, которые, обнаружив в своих владениях живое человеческое существо, немедленно

﻿﻿С детства все слышали историю о Робинзоне Крузо, но мало кто знает историю советского «Робинзона» Павла Вавилова, который провел 37 дней на острове, населенном белыми медведями, но сумел выжить.

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