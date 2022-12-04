Отважного советского солдата ждал очередной сюрприз: остров Белуха вовсе не был пустым, его облюбовали белые медведи, которые, обнаружив в своих владениях живое человеческое существо, немедленно

С детства все слышали историю о Робинзоне Крузо, но мало кто знает историю советского «Робинзона» Павла Вавилова, который провел 37 дней на острове, населенном белыми медведями, но сумел выжить.
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