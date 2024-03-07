Забайкальский актер Чемезов скончался на 79-м году жизни

Бывший артист Забайкальского драмтеатра Николай Чемезов ушел из жизни в возрасте 78 лет.В пресс-службе Минкультуры региона сообщили, что он работал в главном театре города с 1984 года и отдал ему свыше 20 лет.
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