«Я уехала за границу и влюбилась без памяти» Самая сексуальная шпионка России решила рассказать о себе. Чем поражает ее история?

Имя Анны Чапман весь мир узнал в 2010 году, когда она стала героиней российско-американского «шпионского» скандала: ФБР тогда выследило «секретных агентов», в течение длительного времени сотрудничавших со Службой внешней разведки России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии