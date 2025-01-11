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«Я уехала за границу и влюбилась без памяти» Самая сексуальная шпионка России решила рассказать о себе. Чем поражает ее история?

«Я уехала за границу и влюбилась без памяти» Самая сексуальная шпионка России решила рассказать о себе. Чем поражает ее история?

Имя Анны Чапман весь мир узнал в 2010 году, когда она стала героиней российско-американского «шпионского» скандала: ФБР тогда выследило «секретных агентов», в течение длительного времени сотрудничавших со Службой внешней разведки России.

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