Ресурсный центр ЧелГУ научит работодателей взаимодействию со студентами-инвалидами

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня, ФедералПресс. В Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ стартовала программа повышения квалификации «Взаимодействие куратора практической подготовки (учебной и /или производственной практики) из числа представителей работодателей с обучающимся инвалидом».
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