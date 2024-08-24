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  • Юрий Золотарев
    Пшекия!! СДОХНИ!!!Starlink издевает...
  • vagas Karlito
    Ошибкой станет если мы ограничимся лишь областью Донбасса!))Такой прорыв может поставить точку в конфликте если   в у...Паника и эвакуаци...
  • Михаил Величко
    А что никто ни верховный, ни минобороны не знали, что Украин граничит и с Курской, Белгородской, Брянской областями?КАРТЫ НА СТОЛ! ЖЁ...

Украина обезлюдела из-за потерь. Выход - в капитуляции, но Киев не готов. Меры, предлагаемые Западом, не помогут. Зреет социальный взрыв

Украина обезлюдела из-за потерь. Выход - в капитуляции, но Киев не готов. Меры, предлагаемые Западом, не помогут. Зреет социальный взрыв

© AP Photo / Vadim GhirdaСегодня 5,8K прочитали Демографические показатели Украины достигли кризисного уровня - это не только военные потери, но и сдача в плен, а также массовая эмиграция граждан из страны, пишет infoBRICS.

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