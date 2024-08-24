Украина обезлюдела из-за потерь. Выход - в капитуляции, но Киев не готов. Меры, предлагаемые Западом, не помогут. Зреет социальный взрыв

© AP Photo / Vadim GhirdaСегодня 5,8K прочитали Демографические показатели Украины достигли кризисного уровня - это не только военные потери, но и сдача в плен, а также массовая эмиграция граждан из страны, пишет infoBRICS.
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