Пожалуй, самый красивый автобус начал возить пассажиров

С начала 2025 года новый перронный автобус МАЗ 271Е начал курсировать в аэропорту Минска. Первых пассажиров автобус принял еще 9 января, сообщает официальный телеграм-канал аэропорта, а общий период тестовой эксплуатации составит полгода.
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