В Казахстане начато строительство крупнейшего нефтехимического завода

Алматы, 31 марта /Синьхуа/ -- 31 марта 2025 года на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области были забиты первые сваи в основание будущего завода по производству полиэтилена "Силлено".