Политолог Мезюхо: за 10-летие с присоединения Крыма в России произошли перемены

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло 10 лет. Русская весна изменила не только ситуацию на полуострове, но и по всей стране, заявил «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
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