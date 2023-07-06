Юрий Кот Русская община бьёт в набат. После демонстративного концерта русофобки Арбениной в Ростове, после появления в Питере на Газпромовском VK Fest иноагента Моргенштерн, OG Buda (Григорий Ляхов), оштрафованного ранее за пропаганду наркотиков исполнителя Элджей, а также скандальной блогерв-"певицы" Инстасамки и ряда других «кумиров молодёжи», после возвращения в Москву Александра (узкого) Гудкова новая беда.
Внимание! 8 июля в Мытищах пытаются выступить откровенные русофобы - группа "Элизиум"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛД
Лилия Дрогочинская
👍👍👍
Ответить
4 час.
виталий панов
«Все империи когда-нибудь рухнут» — знание этого закона, например, помогает понять, что ждет америку и европу! Но не все хотят это понять! Надо им помочь этим не окрепшим умам!
Ответить
2 час.
Виктор Коряцкий
Без мыла эти твари лезут, не давая дороги нормальным, курируют их отъявленные мерзавцы и никому из тех, кто мог остановить беспредел дела нет. Одно могу сказать никого не удивляет, что нефтяники поголовно выходцы из Башкортостана, так там Нефтяной институт, готовящий кадры и была, да и наверно есть маленькая "особенность" поступить туда могли только представители титульной национальности и это в 80 годы. Даже дети высокопоставленных чиновников не имели доступа, они уезжали покорять Москву. Сейчас этих мудаков типа Моргенштерна, а ранее весь татуированный накачанный шептун Тимати, а по простому Тимурка курируют именно обладатели Достояния России Газпром и так далее.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии