Внимание! 8 июля в Мытищах пытаются выступить откровенные русофобы - группа "Элизиум"

Виктор Коряцкий

Без мыла эти твари лезут, не давая дороги нормальным, курируют их отъявленные мерзавцы и никому из тех, кто мог остановить беспредел дела нет. Одно могу сказать никого не удивляет, что нефтяники поголовно выходцы из Башкортостана, так там Нефтяной институт, готовящий кадры и была, да и наверно есть маленькая "особенность" поступить туда могли только представители титульной национальности и это в 80 годы. Даже дети высокопоставленных чиновников не имели доступа, они уезжали покорять Москву. Сейчас этих мудаков типа Моргенштерна, а ранее весь татуированный накачанный шептун Тимати, а по простому Тимурка курируют именно обладатели Достояния России Газпром и так далее.