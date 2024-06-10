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Расчёт «Града» уничтожил отделение мотопехоты ВСУ

Расчёт «Града» уничтожил отделение мотопехоты ВСУ

Российские военные ликвидировали отделение мотопехоты и две боевые бронированные машины зарубежного производства Вооружённых сил Украины, о подвиге расчёта боевой машины РСЗО «Град» под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна рассказали в Минобороны РФ.

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