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Начались съемки фильма «Королевство кривых зеркал»: исполнители ролей и кадры

Начались съемки фильма «Королевство кривых зеркал»: исполнители ролей и кадры

Создатели перенесли знакомую историю в мир социальных сетей, трендов и идеальных отражений. Александра Бабаскина на съемках фильма «Королевство кривых зеркал» пресс-служба «Атмосфера кино»В Москве начались съемки полнометражного молодежного фэнтези «Королевство кривых зеркал», которое переосмыслит знаменитую историю с учетом реалий цифровой эпохи.

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