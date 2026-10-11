Ревнивые и неверные: 5 знаков зодиака, от которых стоит держаться подальше

Главные претенденты на звание «самые сложные партнеры». Гороскоп 123RF/legion-media.ru Если вы устали от качелей «люблю — ненавижу», бесконечных проверок телефона и сомнительной верности, возможно, стоит быть осторожнее с этими пятью знаками зодиака.