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Ревнивые и неверные: 5 знаков зодиака, от которых стоит держаться подальше

Ревнивые и неверные: 5 знаков зодиака, от которых стоит держаться подальше

Главные претенденты на звание «самые сложные партнеры». Гороскоп 123RF/legion-media.ru Если вы устали от качелей «люблю — ненавижу», бесконечных проверок телефона и сомнительной верности, возможно, стоит быть осторожнее с этими пятью знаками зодиака.

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