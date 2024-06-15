Путин назвал достойной работу 58-й армии в ходе СВО

Работа 58-й армии в ходе СВО является достойной, заявил президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с участниками образовательной программы для участников и ветеранов боевых действий «Время героев» в Солнечногорске Московской области.
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