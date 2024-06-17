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У дилеров появились Geely Atlas с полным приводом и автоматом: сколько они стоят

У дилеров появились Geely Atlas с полным приводом и автоматом: сколько они стоят

«Атлас» получил подключаемый полный привод с муфтой Haldex 6-го поколения. Ее отличает быстрый отклик, повышенная точность распределения крутящего момента, а также способность автоматически распределять крутящий момент между осями в пропорции до 50:50.

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