У дилеров появились Geely Atlas с полным приводом и автоматом: сколько они стоят

«Атлас» получил подключаемый полный привод с муфтой Haldex 6-го поколения. Ее отличает быстрый отклик, повышенная точность распределения крутящего момента, а также способность автоматически распределять крутящий момент между осями в пропорции до 50:50.
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