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Регионы России

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Трамп напомнил Украине о выгоде сделки по редкоземельным металлам

Трамп напомнил Украине о выгоде сделки по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу подтвердил существование соглашения между США и Украиной, предусматривающего право американской стороны использовать украинские запасы редкоземельных металлов.

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