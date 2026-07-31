Трамп напомнил Украине о выгоде сделки по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу подтвердил существование соглашения между США и Украиной, предусматривающего право американской стороны использовать украинские запасы редкоземельных металлов.
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